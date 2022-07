Sanchez fuori dal progetto Inter! Valutazioni sul Marsiglia: due ostacoli

Sanchez è ormai fuori dal progetto dell’Inter di Inzaghi. Il cileno però non intende vendersi al miglior offerente e la sua cessione non è una passeggiata. Secondo sportmediaset.it, il giocatore starebbe valutando l’offerta del Marsiglia

POSSIBILITÀ – Alexis Sanchez non rientra nei piani di Simone Inzaghi e l’Inter ha espresso la volontà di cederlo. Il cileno però non ha intenzione di accettare proposte poco allettanti, motivo per il quale la sua cessione non sarà di certo una passeggiata per la dirigenza nerazzurra. Intanto il Marsiglia di Igor Tudor fa sul serio per il cileno e lo stesso giocatore starebbe valutando l’opzione. Gli ostacoli sono fondamentalmente due: trovare l’accordo con l’Inter per la buonuscita e ragionare con il club francese sull’ingaggio, che sappiamo essere sostanzioso.