Lautaro Martinez rientra all’Inter, col rischio infortunio che appare scampato

Su Lautaro Martinez si è detto in giornata che anche lui aveva avuto problemi fisici in nazionale (vedi articolo). La situazione, in vista di Inter-Napoli, non sembra però preoccupante.

POCHI PROBLEMI – Lautaro Martinez è uscito all’intervallo di Argentina-Brasile e sono spuntate voci di problemi fisici. Più che altro qualche botta, nulla di preoccupante: il Toro è peraltro apparso in buone condizioni nei festeggiamenti in spogliatoio dopo l’ufficialità della qualificazione ai Mondiali. Ora sta rientrando in Italia, assieme a Joaquin Correa e Juan Musso dell’Atalanta (vedi articolo). Una volta a Milano possibile che non debba nemmeno fare controlli di qualche tipo, la sua situazione non preoccupa più di tanto. Da capire però se Simone Inzaghi vorrà dargli una maglia da titolare contro il Napoli domenica, visto lo scarso periodo di forma. Con l’Inter Lautaro Martinez non segna dal 2 ottobre, su rigore col Sassuolo.