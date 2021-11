Alvarez, non solo Serie A: un avversario dell’Inter fa forte concorrenza

Alvarez del River Plate è uno dei nomi che infiammeranno il mercato nel 2022. Sull’attaccante argentino si è detto dell’Inter (vedi articolo), ma è un’avversaria dei nerazzurri (non in Serie A) a essersi mossa secondo Sportitalia.

L’INSERIMENTO – Su Julian Alvarez spunta con forza lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Gli ucraini, che mercoledì prossimo saranno ospiti dell’Inter in Champions League, si inseriscono su uno dei giocatori accostati ai nerazzurri. Secondo Sportitalia il club arancionero ha pronti venti milioni di euro, cifra che può far vacillare il River Plate. Questo anche perché, al momento, Alvarez è in scadenza di contratto al 31 dicembre 2022. Dalla Serie A si è parlato, oltre che dell’Inter, di Fiorentina, Juventus e Milan.