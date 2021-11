Lautaro Martinez da valutare, Inzaghi fa la conta: chi in attacco in Inter-Napoli?

Lautaro Martinez si aggiunge ai pensieri di Inzaghi in vista di Inter-Napoli. L’attaccante argentino è atteso nelle prossime ore a Milano, dove verrà valutato insieme a Dzeko e Sanchez prima di poter accertarne la presenza (da titolare?) domenica a San Siro

SOSTA MALEDETTA – Il solito problema muscolare accusato da Alexis Sanchez (vedi articolo), in questo caso alla gamba destra, preoccupa relativamente. L’Inter è abituata a questo tipo di notizie dal Cile durante la sosta internazionale. E il numero 7 resta un’alternativa, non il titolare indiscusso dell’attacco nerazzurro. Ben più importanti le novità attese dall’Argentina su Lautaro Martinez, toccato duro dai brasiliani nell’ultima partita prima del rientro a Milano. L’Inter valuterà il suo numero 10 in vista di Inter-Napoli di domenica.

ATTACCO SPUNTATO – Sembra quasi scontata l’assenza di Sanchez contro il Napoli. Diversa la situazione di Lautaro Martinez, che preoccupa meno dal punto di vista fisico ma Simone Inzaghi non sa ancora se potrà schierarlo dal 1′ o se sarebbe un rischio inutile. Non si tratta di un infortunio vero e proprio. Serve comunque ogni precauzione. Le notizie che arrivano da Appiano Gentile sull’altro acciaccato, Edin Dzeko (vedi aggiornamento), interessano solo in ottica Inter-Napoli. Dzeko, Lautaro Martinez e Sanchez verranno valutati prima del weekend. Chi ci sarà in attacco? Paradossalmente, al momento è Joaquin Correa la punta che dà più garanzie a Inzaghi dopo la sosta…