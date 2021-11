FOTO – Lautaro Martinez in volo verso l’Italia insieme a Correa: «Si torna!»

Lautaro Martinez è in volo con Correa verso l’Italia per tornare all’Inter e preparare il match contro il Napoli. L’attaccante argentino ha condiviso un post del portiere dell’Atalanta Musso.

RITORNO – Lautaro Martinez e Joaquin Correa, dopo il pareggio contro il Brasile che è valso il pass per Qatar 2022 (vedi articolo), si apprestano a fare ritorno a Milano, dove li attende Simone Inzaghi per preparare il fondamentale match di Serie A contro il Napoli. Attraverso il proprio account Instagram, El Toro ha condiviso il post di un particolare compagno di viaggio: Juan Musso, estremo difensore dell’Atalanta. I tre argentini sono in volo pronti a sbarcare in Italia per tornare a indossare il nerazzurro. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Lautaro Martinez