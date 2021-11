Zakaria in scadenza, l’Inter contatta gli agenti: tre squadre però in vantaggio

Zakaria è un obiettivo dell’Inter. Il centrocampista del Borussia Monchengladbach, in scadenza di contratto al 30 giugno, ha però diversi altri club che lo puntano. Ne parla Sportitalia.

COLPO A ZERO? – Denis Zakaria è in scadenza di contratto fra poco più di sette mesi e difficilmente rinnoverà col Borussia Monchengladbach. Della sua situazione si è interessata la Roma, ma il recente cambio di agente (qualche settimana fa) ha modificato le cose. Ora i giallorossi non sono più favoriti per prenderlo e dal punto di vista economico ci sono opzioni migliori. Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, le favorite sono Juventus, Manchester City e Manchester United. Su Zakaria c’è però anche l’Inter, che come queste tre squadre ha contattato gli agenti (i nuovi). In seconda fila pure l’Arsenal dalla Premier League: Zakaria diventerà uno dei grandi obiettivi del 2022 di mercato.