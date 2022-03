Lautaro Martinez positivo al Covid-19, una possibile data per il rientro – CdS

Lautaro Martinez positivo al Covid-19, la conferma è arrivata ieri dopo l’esito del tampone molecolare effettuato domenica dopo che quello rapido, fatto prima di imbarcarsi per l’Argentina, aveva evidenziato tracce di virus (vedi articolo).

VARIABILE COVID – Lautaro Martinez dopo essere risultato positivo al Covid-19 ovviamente non è partito ed è ora a casa in isolamento. Secondo il Corriere dello Sport, la notizia non è poi così negativa per l’Inter. L’attaccante, infatti, eviterà di giocare inutilmente contro Venezuela ed Ecuador rischiando anche di farsi male, anzi al contrario resterà a riposo a casa. Simone Inzaghi ora spera che torni al più presto negativo. Sulla carta, potrebbe essergli sufficiente anche una settimana, e in quel caso farebbe ritorno ad Appiano Gentile martedì 29 marzo, in parallelo con il ritorno dei primi nazionali dopo la sosta. A quel punto scatterà la preparazione al match contro la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.