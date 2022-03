Dybala, Inter in pole ma folta concorrenza: quattro squadre in pressing – TS

Paulo Dybala non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. Il suo addio a parametro zero è un occasione ghiotta per molti club, fra cui l’Inter

POLE – Dybala è destinato a lasciare la Juventus a fine stagione. I bianconeri, infatti, non rinnoveranno il contratto del’argentino, in scadenza a giugno con il numero 10 della Juventus che, da luglio, potrà accasarsi in un’altra squadra a parametro zero. Secondo Tuttosport, in pole c’è l’Inter: da tempo Marotta è un estimatore del calciatore argentino e non sono esclusi incontri con l’entourage del calciatore nei prossimi giorni. Ma il club nerazzurro non è il solo interessato all’ingaggio di Dybala: sull’argentino è forte l’interesse dell’Atletico Madrid e del Barcellona in Spagna. Più tiepida la pista che porta in Premier League, con il Tottenham che ha chiesto informazioni e in Francia con il PSG che potrebbe tentare l’affondo in caso di addio anticipato di Messi. Dybala, dal canto suo, preferirebbe rimanere in Italia. Si attendono, quindi, sviluppi nei prossimi giorni.

Fonte: Tuttosport – Antonino Milone