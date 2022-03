Lautaro Martinez, niente Argentina! L’attaccante dell’Inter ha il Covid-19

Lautaro Martinez salta il doppio impegno con l’Argentina, causa positività al Covid-19. Da capire se l’attaccante dell’Inter dovrà sottoporsi ad isolamento fiduciario in Sudamerica

POSITIVO − Per Lautaro Martinez niente Argentina. L’attaccante dell’Inter, convocato con l’Albiceleste insieme a Joaquin Correa e ai fratelli Valentin e Franco carboni, ha contratto il Covid-19. Il Toro costretto al forfait come il compagno Lisandro Martinez, infortunatosi alla gamba. A comunicarlo è proprio la federazione argentina tramite un tweet: “Lisandro Martínez, con un infortunio muscolare al tendine del ginocchio alla gamba sinistra, e Lautaro Martínez, positivo al Covid 19, saranno assenti per questa doppia data di qualificazione“.