Ruggeri: «Dybala-Inter? Sì, spariglia! Sul calo avuta una mazzata»

Ruggeri promuove l’arrivo di Dybala all’Inter, dopo che ieri la Juventus ha annunciato la rottura (vedi articolo). Il cantautore, noto tifoso nerazzurro, ne ha parlato in collegamento con Tiki Taka su Italia 1, soffermandosi anche sul calo della squadra di Inzaghi.

BENE, POI MALE – Enrico Ruggeri cerca la causa delle difficoltà: «Come sempre l’Inter è una squadra molto letteraria. Parte all’inizio del campionato con tutti che la davano in smobilitazione, che doveva arrivare settima o ottava perché erano andati via tutti: Christian Eriksen, Achraf Hakimi, Romelu Lukaku, Antonio Conte e Gabriele Oriali. A dicembre era uno squadrone da battere, io come temevo non è ancora né la prima né la seconda ipotesi. È una squadra ancora in lotta per lo scudetto, anche se ora ridimensionata, ma per mesi la squadra di Simone Inzaghi ha giocato meglio di Conte. Poi il meccanismo si è inceppato, non può fare a meno di Marcelo Brozovic e i cambi non sono all’altezza, vedi il trio Matias Vecino, Arturo Vidal e Roberto Gagliardini. Occupa la posizione di classifica che deve occupare, né più né meno, sperando che si riprenda. C’eravamo illusi».

IL TILT – Ruggeri torna al finale del derby col Milan del 5 febbraio: «Quei venti minuti hanno cambiato il morale, l’approccio, la mentalità. Sono stati una mazzata, una doccia fredda: ricordiamoci che l’Inter stava giocando bene quel derby, vinceva 1-0 e sembrava in controllo della situazione. Inzaghi responsabile? Secondo me assolutamente no. I cambi sono quelli, è messo bene sulle fasce perché tra Robin Gosens e Matteo Darmian le alternative ci sono. È meno messo bene a centrocampo, per quanto riguarda le punte ci sono momenti in cui sfiori la palla ed entra e in cui non vuole entrare. Purtroppo c’è una concomitanza di punte che non fanno gol: se Olivier Giroud non si gira e fa quel capolavoro…»

PROPRIETÀ DIVERSA – Ruggeri prosegue: «La società dell’Inter è un po’ intangibile, non è più quella di Massimo Moratti. Mancano certi personaggi che in altre squadre ci sono. Se l’Inter perde con la Juventus succede lo psicodramma che abbiamo visto tante volte: in questo momento c’è questa sensazione. Qualche mese fa vedevi la partita e pensavi che prima o poi avrebbe segnato, adesso che prima o poi prendi gol. Ci sono giocatori che sparigliano il mazzo: uno è Brozovic quando è in forma, perché fa il passaggio che non ti aspetti e il tracciante che mette un’ala in condizione di entrare in area. Manca questo, poi adesso le squadre la conoscono: tutti hanno preso le contromisure per ingabbiarla».

IL NOME – Ruggeri conclude sul mercato: «Prenderei Paulo Dybala? Sì perché è uno che spariglia il mazzo. L’Inter ha bisogno di altre soluzioni, un po’ perché manca Brozovic e un po’ perché i pianeti sono allineati succede di meno. Ma credo che Dybala andrà in qualche squadra che se lo può permettere».