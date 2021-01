Lasagna potrebbe saltare Udinese-Inter: cessione in arrivo, niente partita?

Lasagna potrebbe non giocare Udinese-Inter di sabato, oppure giocarla già virtualmente da ex bianconero. L’attaccante è in procinto di trasferirsi al Verona, con il trasferimento che si dovrebbe concretizzare in questi giorni. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

SALTA SABATO? – Per Gianluca Di Marzio sabato i nerazzurri potrebbero avere un avversario in meno: «L’Udinese oggi (contro l’Atalanta, ndr) ha fatto giocare Kevin Lasagna titolare, ma non so se sarà l’ultima, o la penultima partita perché poi ci sarà Udinese-Inter. Lasagna è nelle mani del Verona, che oggi ha praticamente raggiunto un accordo con l’Udinese per nove milioni e mezzo di euro più uno e mezzo di bonus. Totale undici milioni, bonus legati a un’eventuale qualificazione in Europa League del Verona. Quattro gli anni di contratto. L’Udinese vuole trovare un sostituto, una punta, prima di dare l’OK per liberare Lasagna. Ci sono Graziano Pellè, che non è convinto, Éder Citadin Martins e Davide Diaw del Pordenone».