VIDEO – Udinese-Atalanta 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Luca Gotti Udinese-Atalanta

Udinese-Atalanta, recupero della decima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



GOL SPRINT – Udinese-Atalanta 1-1 nel recupero della decima giornata di Serie A. Luca Gotti salva la panchina ed evita che prosegua il momento no dell’Udinese, che aveva collezionato solo un punto nelle ultime cinque partite. Ventitré secondi per sbloccarla: palla gestita male sulla fascia sinistra dell’Atalanta e rimpallo sul quale si inserisce Roberto Pereyra, che una volta accentratosi batte Pierluigi Gollini. In chiusura di primo tempo stessi protagonisti: il portiere bergamasco si fa sfuggire il pallone, l’argentino prova ad approfittarne e cade a terra a contrasto, ma per l’arbitro non è rigore. Al 44′ invece il pareggio: Luis Fernando Muriel si infila centralmente, vince due duelli e davanti a Juan Musso lo batte. Nulla da fare per il portiere argentino, che in precedenza aveva compiuto un prodigio su Joakim Maehle. Gian Piero Gasperini aveva fatto turnover, lasciando fuori inizialmente Robin Gosens, Josip Ilicic e Duvan Zapata. Li mette tutti e tre a mezz’ora dalla fine, ma senza esito. L’Atalanta aggancia la Juventus al quinto posto, ma non riesce a salire al terzo. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.