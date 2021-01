Marcos Paulo, salta l’opzione Inter: l’Atlético Madrid chiude l’acquisto

Marcos Paulo andrà all’Atlético Madrid, stando a “Goal.com”. Il giovane esterno finirà da Simeone, con l’agente del giocatore che si trova nella capitale spagnola per chiudere l’accordo. Nelle scorse settimane sembrava essere a un passo dall’Inter (vedi articolo).

ALTRO CHE ACQUISTO – La carriera di Marcos Paulo proseguirà nell’Atlético Madrid. L’attaccante classe 2001, brasiliano naturalizzato portoghese, è in scadenza di contratto al 30 giugno col Fluminense. Secondo “Goal.com” sono i colchoneros di Diego Pablo Simeone ad averla spuntata, con il trasferimento che si concretizzerà a parametro zero per la prossima stagione. Il suo agente, Lucas Mineiro, nelle ultime settimane ha avuto contatti continui con i dirigenti dell’Atlético Madrid e ora si trova nella capitale spagnola per chiudere la trattativa. Entro la fine del mese sarà ufficiale il trasferimento, poi l’esterno tornerà col club brasiliano per la prima parte dell’anno solare. Per l’Inter sfuma la possibilità di prendere Marcos Paulo.

