Bastoni, l’Inter chiude per il rinnovo: incontro positivo con gli agenti – Sky

Lautaro Martinez (vedi articolo) ma non solo: l’Inter accelera anche per il rinnovo di Bastoni. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale”, ha comunque fornito aggiornamenti nonostante si sia sempre parlato di un gennaio privo di trattative.

DOPPIO VERTICE – C’è una novità in più da parte di Gianluca Di Marzio: «Sui rinnovi oggi c’è stato un incontro importante non solo con gli agenti di Lautaro Martinez, ma con gli agenti di Alessandro Bastoni. Posso dire che è vicino il rinnovo di Bastoni, l’Inter ha gettato le basi oggi. È andato molto bene l’incontro per il rinnovo, è un buon segnale che possa blindare il difensore del futuro ma anche del presente».