Inter, concorrenza bruciata per Marcos Paulo: ecco quando può arrivare

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Secondo “Gianlucadimarzio.com”, l’Inter sarebbe vicinissima all’acquisto del classe 2001 della Fluminense, Marcos Paulo. Bruciata la concorrenza di due squadre italiane. Ecco quando può arrivare a Milano

COLPO AD EFFETTO – Un occhio al campo ed uno al mercato per l’Inter di Antonio Conte. Secondo quanto riporta “Gianlucadimarzio.com”, il club nerazzurro sarebbe vicinissimo all’acquisto di Marcos Paulo, attaccante brasiliano con passaporto portoghese, presente sul taccuino di Piero Ausilio già da tre anni. Secondo il noto portale online, il classe 2001 della Fluminense potrebbe sbarcare in Italia, a parametro zero, la prossima estate. “Contatti in corso per anticipare tutti e bloccarlo in vista di giugno” scrive “Gianlucadimarzio.com. Tra l’altro, a settembre Torino e Parma avevano effettuato sondaggi per la punta verdeoro. Ma l’Inter ha bruciato tutti. Può giocare come punta, vista l’imponente struttura fisica, ma anche come esterno d’attacco.

Fonte: Gianlucadimarzio.com