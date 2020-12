Matviienko: “Contro l’Inter è la gara dell’anno! Daremo tutto”

Mykola Matviyenko Shakhtar Donetsk

Il difensore dello Shakhtar Donetsk, Mykola Matviienko, ha commentato la rotonda vittoria contro il Minaj, in campionato, proiettandosi verso la gara di Champions League contro l’Inter, in programma mercoledì sera a San Siro

DENTRO O FUORI – Lo Shakhtar Donetsk, come l’Inter ieri sera, ha superato agevolmente il proprio impegno di campionato. Al termine della vittoria contro il Minaj, Mykola Matviienko ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sono felice di aver vinto. Sono leggermente insoddisfatto per il gol concesso, in più l’arbitro ha concesso un rigore contro di noi e avremmo potuto prenderne anche un altro. In generale, siamo riusciti a segnare un bel numero di gol, ma potevamo segnarne anche il doppio. Dobbiamo migliorare le nostre capacità di concretizzazione perché in Champions League non ci concederanno tutte queste occasioni. Come approcceremo la gara con l’Inter? Quello è il match dell’anno per noi, ed è stato anche il più importante dell’anno passato. Ci sintonizzeremo presto su quella partita, analizzeremo il gioco degli avversari dando tutto e sperando di ottenere un risultato positivo.”

Fonte: Shakhtar.com