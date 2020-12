Altobelli: “Eriksen? Professionista, deve dare di più. Mai visto giocar bene”

Alessandro Altobelli

Alessandro Altobelli, ex calciatore dell’Inter e opinionista di “Rai Sport”, è intervenuto durante la trasmissione “A tutta rete”, commentando la delicata vicenda Eriksen di casa nerazzurra

SPINOSO – Il caso Eriksen sta facendo discutere e non poco nell’ambiente Inter. Ieri sera, Antonio Conte ha deciso di concedere pochi minuti al danese nel finale di Inter-Bologna. La cosa non è andata giù all’ex Tottenham, ma neppure ai tifosi nerazzurri. Alessandro Altobelli, però, ha un’opinione diversa: «Cosa avrei fatto al posto di Eriksen? Anzitutto avrei ringraziato l’allenatore, perché io devo sempre sfruttare al massimo quei minuti per fargli capire che sono valido e che merito di giocare. Eriksen ha avuto un ottimo comportamento, entrare a pochi secondi non è bello ma lui ha avuto tante possibilità. Dovrà sfruttare di più quei minuti, deve dare di più e fare di più. Non credo che Eriksen sia antipatico a Conte, però l’importante è sempre la squadra. Nell’Inter non l’ho mai visto giocar bene, mi dispiace perché fino a quando indosserà la maglia dell’Inter lo inciterà. È un grande professionista, si deve solo impegnare di più.»