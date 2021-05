Secondo il giornalista di “Sky Sport” Matteo Barzaghi, Alexis Sanchez ha dato ufficialmente forfait e non sarà a disposizione di Antonio Conte per Juventus-Inter. La notizia era nell’aria dopo la gara con la Roma (vedi articolo), ma adesso è arrivata anche l’ufficialità

OUT – Alexis Sanchez non è partito con la squadra nerazzurra alla volta di Torino. Come anticipato in mattinata, il cileno non sarà a disposizione di Antonio Conte per Juventus-Inter. L’ex Barcellona era stato costretto ad abbandonare la gara con la Roma in anticipo per un infortunio. E in anticipo dovrebbe terminare anche la sua stagione. L’Inter, infatti, difficilmente lo rischierà nell’ultima gara interna con l’Udinese. Conte dovrebbe dunque rilanciare la sua fedelissima coppia d’attacco (QUI le ultime di formazione).