Juventus-Inter, Conte in formato scudetto! Si rivede Hakimi dal 1′: le ultime

Juventus-Inter è la sfida in programma domani alle ore 18.00 e valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Per i bianconeri di Pirlo (QUI le sue dichiarazioni) è una sfida da dentro o fuori per la Champions League. Conte ci tiene ai tre punti e scenderà in campo con i fedelissimi (QUI le parole del tecnico nerazzurro)

DENTRO O FUORI – Juventus-Inter è la sfida in programma alle ore 18.00, attesissima da tutte le squadre coinvolte nella lotta per un piazzamento in Champions League. I bianconeri di Andrea Pirlo sono infatti al dentro o fuori mentre i nerazzurri di Antonio Conte andranno a Torino per conquistare 3 punti e volare a quota 91 in classifica.

FEDELISSIMI – Il tecnico nerazzurro è orientato a schierare la formazione titolarissima, con di Eriksen dal 1′ accanto a Brozovic e Barella. Sulle corsie esterne si rivede Hakimi titolare mentre dall’altra parte agirà Perisic. In difesa Ranocchia cede il posto a de Vrij con Skriniar e Bastoni a completare il reparto. In attacco Sanchez riposa: si rivedono dunque Lautaro Martinez e Lukaku.