Juventus-Inter, Inzaghi studia nuove soluzioni: chance Correa? – TS

Juventus-Inter è in programma il 3 aprile. Uno dei protagonisti della sfida potrebbe essere Joaquin Correa, attualmente impegnato con la Nazionale argentina

CHANCE – Juventus-Inter è una gara fondamentale per entrambe le squadre. Il risultato della sfida dirà molto sulle ambizioni che, le due formazioni, potranno coltivare per il finale di campionato. Uno dei protagonisti della sfida potrebbe essere Joaquin Correa: il “Tucu”, rientrato dall’infortunio, sta mettendo minuti nelle gambe e, in queste due settimane di sosta continuerà a lavorare con la sua nazionale per tornare nel pieno della condizione. Il tecnico, secondo Tuttosport, conta molto su Correa, calciatore in grado di dare soluzioni tattiche diverse per il reparto offensivo per provare a vivacizzare la manovra offensiva.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi