Barella imprescindibile per Mancini: assente solo in un caso specifico – CdS

Barella è uno dei giocatori fondamentali del centrocampo dell’Italia di Roberto Mancini, impegnata in questa sosta per i playoff di qualificazione al Mondiale in Qatar. Secondo il Corriere dello Sport, contro la Macedonia del Nord l’interista potrebbe riposare solo in un caso.

A CENTROCAMPO – L’Italia di Roberto Mancini giovedì 24 marzo sarà impegnata a Palermo per i playoff di qualificazione al Mondiale in Qatar contro la Macedonia del Nord. Il Commissario Tecnico mentre risolve gli ultimi dubbi in difesa con Alessandro Bastoni (vedi articolo), a centrocampo scelte già fatte con Jorginho e Verratti a supporto di Nicolò Barella. L’Interista, nonostante la presenza di Sandro Tonali, è largamente favorito sul rossonero. Mancini si fida così tanto di Barella, che per non giocare contro la Macedonia dovrebbe essere proprio a terra oppure per preservarlo per l’eventuale sfida del 29.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania