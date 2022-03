FOTO – Onana, che spavento! Incidente stradale in Camerun. Auto distrutta

Onana, attimi di paura per il futuro portiere dell’Inter, che stava raggiungendo la sua nazionale in Camerun quando la sua macchina si è scontrata con un’altra vettura distruggendosi letteralmente.

INCIDENTE – Che paura per André Onana, brutta disavventura per il portiere dell’Ajax già promesso all’Inter, protagonista di un incidente stradale questa mattina in Camerun. Il giocatore stava raggiungendo i compagni di Nazionale in ritiro a Yaoundé a Douala, quando la sua macchina si è scontrata con un’altra vettura. Il calciatore, secondo quanto riportato da CFOOT, fortunatamente ne è uscito illeso.

🔴 URGENT ! En direction de Douala (venant de Yaoundé) André Onana a été victime d'un accident de circulation. Plus de peur que de mal, le gardien international Camerounais va bien, même si le véhicule a été touché. #CFOOT🇨🇲 pic.twitter.com/FjcUnohmPe — CFOOT (@cfootcameroun) March 22, 2022

Di seguito le immagini dell’incidente