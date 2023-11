Juventus-Inter, Allegri in allarme ma con spiragli di ripresa – TS

savvicina Juventus-Inter e TuttoSport traccia un bilancio dei bianconeri a disposizione di Allegri. Fra stop e rientri ecco la situazione completa degli juventini.

STOP – Simone Inzaghi non è l’unico a dover fare i conti con gli infortuni. Anche Massimiliano Allegri, che presto dovrà preparare la stessa partita del tecnico nerazzurro, ha alcuni problemi in infermeria. L’ultimo è quello di Fabio Miretti, che nella mattinata di ieri ha lasciato il ritiro azzurro dell’Under 21 a causa della lombalgia. In casa Juventus, comunque, c’è ottimismo sulla ripresa del centrocampista, che molto probabilmente recupererà in tempo per a sfida del 26 novembre contro l’Inter. Diversa, invece, la situazione di Manuel Locatelli, anch’esso rientrato alla Continassa dal ritiro della Nazionale Italiana. La frattura della decima costola provoca ancora dolore al centrocampista, che sembra peggiorare ogni qualvolta respira profondamente o si piega. Anche per lui sono già iniziate le terapie, ma Allegri potrà decidere se schierarlo o meno in Juventus-Inter solo all’ultimo momento.

RECUPERO – Alla semi-indisponibilità di Miretti e Locatelli si aggiunge anche quella certa di Pogba e Fagioli. Dunque a centrocampo i bianconeri sono in allarme. Le uniche presenze sicure sono quelle di Adrien Rabiot, Weston McKennie e Hans Nicolussi Caviglia. Rientrata la preoccupazione anche per la caviglia gonfia di Andrea Cambiaso e per Moise Kean, che aveva accusato una botta. I due bianconeri sono praticamente recuperati, ma non ancora al massimo della forma. In Juventus-Inter Allegri potrà avere a disposizione, almeno in panchina, i rientrati Alex Sandro e Timothy Weah. Il primo sta già lavorando parzialmente con la squadra, il secondo raggiungerà il gruppo lunedì prossimo. Cattive notizie, invece, per Danilo. La lesione muscolare lo terrà fuori dal campo ancora, almeno per la sfida contro l’Inter. Oltre a lui, è fermo anche Dean Huijsen che, a causa della lombalgia, ha dovuto rinunciare alla convocazione dell’Under 19 olandese.

Fonte: TuttoSport – Marina Salvetti