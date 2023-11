Juventus-Inter, Bastoni escluso? Inzaghi ha più di un’alternativa – TS

Inzaghi potrebbe dover fare a meno di Bastoni in Juventus-Inter. TuttoSport spiega quali sarebbero le alternative in difesa per i nerazzurri.

SOSTITUI – Ancora non si hanno informazioni precise e dettagliate sulle condizioni fisiche di Alessandro Bastoni. In attesa di capire se quella del calciatore azzurro è una semplice contrattura al polpaccio o, purtroppo, una lesione, Simone Inzaghi deve iniziare a ragionare a delle alternative. Sul calendario dell’Inter c’è cerchiato di rosso un evento importante, segnato sulla casella del 26 di novembre: lo scontro diretto contro la Juventus. Per l’occasione, stando così le cose, l’allenatore piacentino dovrà mettere in campo una difesa completamente riadattata. A sinistra, in sostituzione di Bastoni, Francesco Acerbi, nel mezzo Stefan De Vrij e a destra il jolly Matteo Darmian, anch’esso utile per coprire l’assenza di Benjamin Pavard. Acerbi, comunque, non è l’unico che potrebbe risolvere i problemi di Inzaghi a sinistra. Nell’Inter ci sono una serie di calciatori adatti, almeno temporaneamente, a svolgere e a tamponare il ruolo di Bastoni. Si tratta di Federico Dimarco, Carlos Augusto, ma anche Matteo Darmian e Yann Bisseck. Staremo a vedere quale sarà la scelta finale di Inzaghi, se per Juventus-Inter non potrà davvero contare su Bastoni.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini