Inzaghi senza braccetti ma senza scuse: come arriva l’Inter in casa Juventus

Inzaghi deve preparare fin da subito l’importante scontro diretto Juventus-Inter in programma al termine della sosta. Gli infortuni in difesa iniziano a suonare come un campanello di allarme ad Appiano Gentile ma la soluzione è dietro l’angolo. E non si tratta certo di un downgrade

DIFESA ALTERNATIVA – L’infortunio di Alessandro Bastoni segue quello di Benjamin Pavard, che si traduce banalmente in due terzi di difesa titolare indisponibili. Un bel problema per Simone Inzaghi, soprattutto in vista della trasferta di Torino in casa della Juventus subito dopo la sosta. Prendendo in considerazione solo i calciatori attualmente disponibili (nazionali permettendo…), la soluzione al problema in Juventus-Inter appare scontata. Al titolarissimo Francesco Acerbi basterà aggiungere i semi-titolari Stefan de Vrij e Matteo Darmian per tornare ad avere una difesa a tre di tutto rispetto. Inzaghi dovrà necessariamente incastrare meglio le sue pedine: de Vrij in mezzo con Darmian sul centro-destra e Acerbi sul centro-sinistra. Una difesa che, anche senza Pavard e Bastoni, può tranquillamente confermarsi con la migliore in Serie A anche a Torino. Il problema in Juventus-Inter, semmai, sarà in panchina, avendo il solo Yann Bisseck come centrale puro. Oltre al primavera Giacomo Stabile, classe 2005 spesso aggregato alla Prima Squadra. All’elenco dei jolly si aggiungeranno i mancini Carlos Augusto e Federico Dimarco ma con la speranza che Inzaghi non debba utilizzarli vicino la propria porta. Difesa alternativa ma difesa valida: Inzaghi contro la Juventus cercherà il risultato senza il suo trio migliore dietro ma non sarà un limite. L’Inter si difende bene anche senza braccetti titolari, senza cercare scuse.