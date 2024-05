FOTO IN – Zhang, il Meazza non lo scarica: striscione in Inter-Lazio

Inter-Lazio presumibilmente sarà ricordata come l’ultima partita con Zhang come presidente. In attesa della scadenza del prestito con Oaktree, il pubblico del Meazza non vuole dimenticare chi ha guidato la squadra al ventesimo scudetto. Ecco la foto del nostro fotografo a San Siro, Tommaso Fimiano.

MESSAGGIO D’ADDIO – Che l’esperienza di Steven Zhang da presidente dell’Inter stia finendo ormai è noto a tutti. Martedì la scadenza del prestito di Oaktree e, dopo il comunicato di ieri, ormai si è capito come non riuscirà a tenere il club. Si attende solo l’ufficialità dell’escussione, che porterà la società al fondo. Ma non si può comunque tralasciare quanto ha fatto Zhang in questi sei anni: non l’ha di certo fatto il pubblico presente allo stadio durante la partita Inter-Lazio tuttora in corso.

Inter-Lazio, striscione allo stadio per Zhang: la foto

IL SALUTO – Non è la Curva Nord a farlo, ma il Secondo Anello Blu. Pochi minuti fa in Inter-Lazio è stato srotolato uno striscione con due parole piuttosto significative: “Grazie Steven”. Il tutto corredato dai trofei vinti negli otto anni di proprietà Suning e presidenza Zhang: lo scudetto 2020-2021, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia 2021-2022 e 2022-2023, la Supercoppa Italiana di gennaio e ovviamente lo scudetto della seconda stella. Che non far certo dimenticare Zhang, a prescindere da come finirà con Oaktree.