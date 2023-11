Juventus, due recuperati. Allegri prima dell’Inter spera in Locatelli – CdS

Erano tre gli infortunati a centrocampo prima della sfida con l’Inter: Weston McKennie, Fabio Miretti e Manuel Locatelli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i primi due sono pienamente recuperati. Massimiliano Allegri è vicino al recupero anche del terzo centrocampista, ma con “riserva”.

ALTRO RECUPERO IN VISTA – Massimiliano Allegri adesso ci crede, dopo Fabio Miretti e Weston McKennie, tutto è possibile. Dunque anche il recupero di Manuel Locatelli, fino a ieri in dubbio per una frattura alla costola, ciò nonostante ieri si è rivisto parzialmente in gruppo alla Continassa prima del big match contro l’Inter. La frattura leggermente scomposta rimediata nell’ultima gara prima della sosta contro il Cagliari, che l’ha costretto a saltare gli impegni con la Nazionale, dà ancora fastidio ma le terapie cui l’azzurro si è sottoposto durante la sosta hanno dato risposte positive ai bianconeri. Qualora dovesse recuperare in tempo per la sfida di domani, però, questo avverrà solo con cautela. Nelle migliori delle ipotesi, dunque, siederà semplicemente in panchina.

Fonte: Corriere dello Sport – F. Bon.