Juventus-Inter, la chiave è sulle fasce: Dumfries risponde a Kostic – CdS

Juventus-Inter non è solo Yann Sommer contro Wojciech Szczesny (così come evidenziato anche da Stefano Sorrentino in una nostra intervista), ma come evidenziato anche dal Corriere dello Sport, sarà anche la sfida tra Denzel Dumfries e Filip Kostic, atto terzo.

RIVINCINTA – Domani sera Juventus-Inter, un concentrato di tante piccole sfide non solo tra i due allenatori, i due portieri e gli attaccanti, ma soprattutto sulle fasce. Allo Stadium la sfida nella sfida potrebbe annidarsi ancora una volta su quella corsia, visti i precedenti della scorsa stagione. Il duello tra Kostic e Dumfries si ripeterà per la terza partita di fila in campionato, ed entrambi i giocatori hanno avuto giusto il tempo di rifiatare dopo le trasferte con le rispettive Nazionali. Denzel Dumfries, in attesa di capire se Juan Cuadrado riuscirà a recuperare in tempo almeno per la panchina, sarà costretto a fare gli straordinari. Anche se il riposo nell’ultima sfida con l’Olanda avrà fatto soltanto piacere a Simone Inzaghi. L’olandese aveva accumulato troppa stanchezza nelle ultime settimane. Una flessione fisiologica quasi inevitabile di fronte alle tante partite ravvicinate, ma che adesso Inzaghi gli chiederà di archiviare per reggere il confronto a Torino. A Denzel Dumfries toccherà ripetere quanto di buono fatto contro Rafael Leao nel derby. Contro il Milan, però era a inizio stagione e Inzaghi si aspetta da lui la versione di quel periodo. Tra gli sprint palla al piede e la capacità di far male anche in zona gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia