ESCLUSIVA IN – Sorrentino: «Juventus-Inter è anche Szczesny contro Sommer! Su Onana…»

Stefano Sorrentino, ex – tra le altre – di Chievo Verona e Palermo, in un’intervista esclusiva su Inter-News.it ha parlato in particolare di Juventus-Inter. Con un bagaglio d’esperienza importantissimo in Serie A e soprattutto tra i pali, ha parlato anche della sfida a distanza tra Wojciech Szczesny e Yann Sommer, con riferimento anche alla cessione di André Onana.

Partiamo subito con il big-match di questo fine settimana: Juventus-Inter

Sarà sarà una partita da un risultato aperto, non c’è una favorita. Entrambe arrivano molto bene, la sosta di mezzo ha fatto viaggiare tanti Nazionali e qualcuno si è anche infortunato e questo può incidere. Sarà una partita molto bella dove il tatticismo prenderà il sopravvento, però poi dopo se una delle due dovesse passare in vantaggio, vedremo un’altra partita.

Come vedi la lotta scudetto, qual è la squadra più attrezzata?

Io sono dell’idea che si giocano lo scudetto almeno quattro squadre. Dipende poi da come procede tutto, perché la Juventus che è l’unica che non fa le coppe, è più avvantaggiata rispetto le altre. Facendo le coppe rischi che se arrivi in fondo perdi parecchie energie. Inter e Milan sono attrezzate per dire la loro in tutte le competizioni.

Questo non non sempre è sinonimo di vittoria certa. Anzi, si rischia di sottovalutare troppo l’avversaria?

L’Inter ha la rosa più forte e più matura, quindi sulla carta è la favorita. Però il Milan, che sta attraversando un momento di difficoltà, ha una rosa qualitativamente fortissima e molto giovane. La Juventus è un mix di questo, e come dicevo non ha le coppe. Napoli e Atalanta le vedo leggermente dietro, anche Lazio e Roma. Le prime quattro che ci sono attualmente saranno quelle che si giocheranno fino in fondo il campionato.

Sorrentino, Juventus-Inter sarà anche la sfida a distanza tra Sommer e Szczesny. Se dovessi scegliere, tra i due chi prenderesti nella tua formazione ideale?

Sicuramente aver subito pochi gol è merito della squadra e dei portieri. Parliamo di due profili internazionali. Sommer non lo conosco, mentre Szczesny lo conosco poco da avversario, però mi sembrano grandi persone. Sarà una bella sfida anche questa tra i pali, sono però due portieri differenti. Tra i due preferisco Szczesny anche perché lo conosco da avversario. Per alcune caratteristiche preferisco lui e per altre preferisco Sommer, chiaro che servirebbe fare un mix di entrambi.

Secondo molti, Sommer ha una struttura fisica “atipica” rispetto i portieri moderni, sei d’accordo? E soprattutto, quanto può influire?

Lui è diverso dalla nuova generazione. Io che sono 1,86 mi sono dovuto scontrare con l’ondata dei portieri stranieri di due metri. Sommer ha delle dote importanti perché pur non avendo una grandissima struttura, ha giocato in grandissime squadre e sicuramente ha delle doti che altri non hanno e che vanno a sopperire alla poca struttura fisica rispetto altri.

Onana dopo una grande stagione è stato ceduto dall’Inter. Al Manchester United ha cominciato con qualche difficoltà di troppo

È un buon portiere. L’Inter ha fatto un’operazione perfetta. Quando cambi squadra e Nazione cambi anche metodo di allenamento e questo può incidere sicuramente. Poi il Manchester United come squadra non sta facendo grandi cose, quindi anche lui magari è messo sotto pressione, cosa che all’Inter lo era meno. Inoltre, appena è arrivato in nerazzurro non è stato subito “buttato” dentro, dato che il titolare prima era Handanovic, quindi la staffetta può averlo aiutato.

Sorrentino, sei stato un grande portiere con oltre 350 presenze in Serie A, c’è qualche baby fenomeno tra i pali che consiglieresti all’Inter o alle big d’Italia?

A me piace tantissimo il portiere dell’Italia Under-21, Sebastiano Desplanches che è del Palermo, è molto interessante. Mi piace anche Bagnolini della Primavera del Bologna, un 2004 interessante. Loro mi hanno impressionato tanto e vanno seguiti. Quest’ultimo l’anno scorso ha avuto un brutto infortunio e ora è il terzo portiere dei rossoblù.

Il gol di Federico Dimarco sarà ricordato da molti per tanto tempo, in questi casi quante colpa ha il portiere, in questo caso Turati del Frosinone

Zero. Sono quei colpi che non a tutti riescono. Turati occupava una posizione giusta, ma è stato bravo Dimarco ad aver trovato un grandissimo gol e bisogna fare i complimenti a lui che ha fatto una cosa fuori dal normale.

