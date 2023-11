IN – Non solo Marotta: per l’Inter definiti altri due rinnovi di spicco

Una delle notizie di questo ricco pomeriggio, che riporta l’Inter verso il campionato dopo la sosta, è il rinnovo di Marotta. Non è però l’unico a firmare il prolungamento del contratto: ecco le informazioni avute dalla nostra redazione.



TRIPLA FIRMA – Giuseppe Marotta avvia la serie di rinnovi dell’Inter, che a livello dirigenziale non si fermerà con lui. Come raccolto dalla redazione di Inter-News.it, anche per il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin è in arrivo il prolungamento. Sia per Marotta, per il quale è tutto già definito e approvato da stamattina, sia per loro due (la cui firma è in dirittura d’arrivo) il nuovo accordo è sino al 30 giugno 2027, quindi per altre quattro stagioni compresa questa. Per Marotta la motivazione che ha portato al rinnovo è data dagli eccellenti risultati sportivi dell’Inter. E lo stesso sarà per Ausilio e Baccin. Stamattina si è tenuto il Consiglio d’Amministrazione, a un mese dall’approvazione del bilancio del 2022-2023, con il presidente Steven Zhang che in collegamento dalla Cina ha commentato i risultati sportivi e finanziari del primo trimestre. Confermati – ovviamente – anche i ruoli nell’organigramma societario: Marotta resta Amministratore Delegato per l’area sportiva (o CEO Sport, in breve), Ausilio direttore sportivo e Baccin vice.