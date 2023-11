Marotta ha rinnovato con l’Inter! Annuncio già dato dalla società

Marotta ha rinnovato con l’Inter. Non c’è il comunicato ufficiale della società, almeno per il momento, ma è comunque arrivato l’annuncio da parte del club. A riportarlo in anteprima è Sky Sport.

NUOVO ACCORDO – Giuseppe Marotta ha rinnovato fino al 2027 il suo contratto con l’Inter. L’annuncio è arrivato nel Consiglio d’Amministrazione di questa mattina, che ha approvato la trimestrale. Arrivato a dicembre 2018, dopo aver lasciato la Juventus, resterà ancora per altri quattro anni l’Amministratore Delegato per l’area sportiva della società. A far sapere del rinnovo di Marotta è Sky Sport: si attende il comunicato ufficiale, ma la notizia è già comunque realtà.