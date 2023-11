Locatelli, spiraglio Juventus per l’Inter: una piccola novità da Torino

Più di qualcuno ha dato comunque per probabile la presenza di Locatelli in Juventus-Inter e, a due giorni dalla partita, sembra che aumentino le possibilità di vederlo in campo nonostante la frattura. Tuttosport aggiorna sulle condizioni dopo l’allenamento odierno.

LA GESTIONE – Si è chiuso da poco l’allenamento dell’antivigilia della Juventus in vista della partita contro l’Inter, mentre Simone Inzaghi lo terrà nel pomeriggio. Da Torino arrivano indicazioni riguardanti Manuel Locatelli, per il quale stando a Tuttosport ci sono spiragli di vederlo in campo nel derby d’Italia. Rispetto a ieri, dove si era allenato a parte sentendo ancora dolore, oggi Locatelli ha fatto parte della seduta con il resto del gruppo. Domani Allegri dovrà rivalutarlo, ma aumentano le percentuali almeno di un inserimento fra i convocati. Non ci saranno invece né Danilo né Timothy Weah, con quest’ultimo che ha visto le sue condizioni peggiorare negli ultimi giorni. La Juventus rimanda la decisione su Locatelli solo all’ultimo momento, per provare a recuperarlo finché sarà possibile. Senza di lui, probabile Adrien Rabiot al centro con Weston McKennie (recuperato) e Fabio Miretti interni. Più difficile invece lanciare al posto di Locatelli Hans Nicolussi Caviglia, appena una presenza in stagione prima della sosta, in una partita come Juventus-Inter.

