Juventus-Inter, Inzaghi va senza il pensiero Champions League

In Juventus-Inter non ci sarà un pensiero legato alla Champions League. Inzaghi va dritto per la sua strada e, in vista del derby d’Italia di domenica, è certo di come presentarsi all’Allianz Stadium. La formazione di Sport Mediaset.

COI MIGLIORI – Juventus-Inter apre un ciclo di tre trasferte in una settimana: poi mercoledì il Benfica e domenica 3 dicembre il Napoli. Nonostante la Champions League arrivi tre giorni dopo, il match di Lisbona passa in secondo piano. Anzi: secondo Sport Mediaset è quello dove Simone Inzaghi farà qualche rotazione in più, essendoci già la qualificazione. In Juventus-Inter ci sarà l’undici migliore, senza tenere quindi conto né dei rientri dalle nazionali né degli impieghi martedì notte dei sudamericani, ma solo degli indisponibili Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. Con Juan Guillermo Cuadrado che sarà rivalutato nell’allenamento del pomeriggio e che spera di esserci nella sfida da ex. La difesa all’Allianz Stadium vedrà Matteo Darmian terzo centrale, con Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Davanti nessun dubbio sulla presenza di Lautaro Martinez, peraltro non utilizzato in maniera eccessiva dall’Argentina, e Marcus Thuram. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Juventus-Inter, secondo Sport Mediaset: Sommer; Darmian, Acerbi, de Vrij; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.