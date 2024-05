Lazio, Luis Alberto in dubbio! Un altro ancora a riposo: l’allenamento

Anche oggi la Lazio è tornata ad allenarsi per preparare la sfida in programma domenica a San Siro contro l’Inter alle 18. Resta un dubbio riguardo le condizioni di Luis Alberto, mentre un altro giocatore è rimasto a riposo.

NUOVO GIORNO – Inter-Lazio è la partita in programma domenica a San Siro alle ore 18, valevole per la penultima giornata di Serie A. A pochi giorni dalla sfida di San Siro, sono ancora tanti i dubbi di formazione per Igor Tudor. Oltre la squalifica di Alessio Romagnoli, il tecnico biancoceleste dovrà valutare le condizioni anche di Luis Alberto, oggetto principale in questi giorni di lavoro a Formello. Il centrocampista spagnolo ormai da due giorni si allena con il resto del gruppo, ma il suo impiego, soprattutto da titolare, resta ancora in forte dubbio.

Lazio, non solo Luis Alberto: dubbio per Gila

DA VERIFICARE – Non solo Luis Alberto, per la Lazio di Igor Tudor ci saranno da verificare soprattutto le situazioni nel raprto difensivo. Gila è tornato ad allenarsi in gruppo, ma in questi giorni verrà gestito per evitare una ricaduta. Il tecnico croato deve scegliere come comporre la linea a tre: Patric è certo del posto, Casale non ha convinto, mentre Hysaj è stato utilizzato come braccetto.