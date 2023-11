Ouédraogo, sfida Juventus-Inter. Una speranza per l’estate – TS

Assan Ouédraogo è il calciatore che stanno seguendo in questo momento sia Juventus che Inter. Tuttosport spiega la situazione di mercato del giovane classe 2006.

MERCATO – Assan Ouédraogo interessa a Juventus ed Inter, ma ci sono anche club stranieri come Lipsia e Bayern Monaco. Il giovane classe 2006 alto 191 cm è un titolarissimo dello Schalke 04 in Bundesliga 2. e ha già giocato 11 partite segnando un gol e fornendo un assist. Il ragazzo è il più giovane marcatore della storia del club tedesco, ha riscritto il record precedente di Julian Draxler. Centrocampista centrale duttile, capace di giocare anche da ala sinistra e trequartista. Forte sia in fase difensiva che in quella offensiva, sembra un ottimo profilo su cui investire per il profilo. Appena compirà 18 anni si attiverà una clausola di 12 milioni di euro, in quel caso potrebbero agire le italiane. Prenderlo a gennaio vorrebbe dire sborsare più di 20 milioni, impossibile perciò per l’Inter. La speranza è che si arrivi all’attivazione della clausola, altrimenti sarà sfumato un talento. Il vice ds Dario Baccin è stato però anche in Sudamerica per seguire Agustin Giay, esterno 2004 del San Lorenzo.

fonte: Tuttosport – Federico Masini