Joao Mario avverte: «Con l’Inter per dare un’altra immagine di noi!»

Joao Mario parla con un leggero rammarico dopo la sconfitta contro il Porto in campionato (vedi articolo). Ma prova a rialzare la testa pensando all’Inter

TESTA ALL’INTER − Joao Mario, al termine di Benfica-Porto – match terminato 1-2, si è focalizzato subito sul prossimo incontro di Champions League. Martedì ci sarà l’Inter: «È stata una partita strana, non siamo riusciti ad avere tanto pallone come al solito. L’abbiamo pagato caro, ma siamo ancora davanti, con sette punti di vantaggio, e non è cambiato nulla. La cosa più bella è che abbiamo già una partita martedì, per dare un’altra immagine, in una competizione diversa… E continuiamo in prima». Le sue parole su BTV.