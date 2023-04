Il Benfica si fa rimontare dal Porto. Sconfitta in casa a -4 dall’Inter

A tre giorni dalla partita contro l’Inter il Benfica perde in casa contro il Porto per la seconda volta in campionato. La squadra di Roger Schmidt cade con il risultato di 2-1, la seconda in classifica si avvicina a sette punti.

SCONFITTA – Non solo per l’Inter è una giornata buia. Il Benfica perde in casa a Lisbona contro il Porto con il risultato di 2-1. La squadra di Roger Schmidt si ferma per la seconda volta in campionato: l’ultima e unica volta è stata contro il Braga il 30 dicembre 2022. Proprio la compagine eliminata dall’Inter in Champions League agli ottavi di finale manda un segnale importante a Simone Inzaghi. Non serve il vantaggio iniziale nato al 10′ dal colpo di testa di Goncalo Ramos finito poi sul corpo di Diogo Costa per l’autogol. Al 45′ segna Uribe su assist di Pepe con un perfetto tiro al volo, poi al 54′ Mehdi Taremi colpisce per il definitivo 2-1. L’attaccante iraniano spreca anche una clamorosa occasione a dieci minuti dalla fine, sbagliando il passaggio decisivo per il compagno a tu per tu con il portiere. Martedì Benfica-Inter, entrambe fermate oggi dalle rispettive avversarie.