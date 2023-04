Benfica, Bah si fa male ed esce al 25′. Infortunio prima dell’Inter

Brutte notizie per il Benfica prima della partita contro l’Inter di martedì. Roger Schmidt perde Alexander Bah dopo appena 25 minuti con il Porto, incerta la sua presenza in Champions League.

INFORTUNIO – Piovono brutte notizie per Roger Schmidt. Dopo la sconfitta con il Porto è da registrare anche l’infortunio di Alexander Bah. Il terzino della squadra portoghese si è fatto male dopo 25 minuti a causa di un intervento ai limiti dell’accettabile di Uribe, centrocampista avversario punito solo con un’ammonizione. Il problema per il giocatore del Benfica è alla gamba sinistra e lo ha costretto a uscire subito per il compagno brasiliano Gilberto. Attesi aggiornamenti sulle condizioni del calciatore, in dubbio la sua presenza per la sfida con l’Inter di martedì in Champions League.