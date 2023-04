Bonan: «Inzaghi fiducioso, ma la classifica dell’Inter non è felice»

Alessandro Bonan non ha fiducia come Simone Inzaghi nella qualificazione in Champions League dell’Inter. Il giornalista lo ribadisce su Sky Sport.

DELUSIONE – L’Inter ha deluso anche contro la Salernitana, pareggiando e non convincendo nel difficile pomeriggio di Serie A. Alessandro Bonan parla della situazione in casa nerazzurra: «L’Inter ha sbagliato molto ancora una volta. Ha pareggiato nonostante le occasioni create e sprecate nel corso della partita. A tutto ciò si aggiunge il rammarico sul rammarico, la classifica non è felice. Ci sono squadre molto attaccate, Inzaghi si dice fiducioso e sicuro di andare in Champions League, ma si fa molto dura adesso quindi attenzione».