Inter, contro la Salernitana un assurdo record stagionale

In Salernitana-Inter (1-1) i nerazzurri tornano a segnare su azione dopo oltre un mese. Ma nel complesso della gara la squadra di Simone Inzaghi fa segnare un record per certi versi negativo.

STESSO COPIONE – Salernitana-Inter è tutto sommato identica a molte delle ultime partite dei nerazzurri (qui gli highlights). Ossia con la squadra di Simone Inzaghi che potrebbe riuscire a vincere comodamente con un risultato piuttosto largo. E invece siamo qui a parlare dell’ennesima occasione sprecata da parte dell’Inter. Con l’aggiunta di una beffa statistica. Perché Romelu Lukaku e compagni realizzano ben 11 tiri verso la porta di Guillermo Ochoa. Trasformando in gol solo uno, quello di Robin Gosens dopo sei minuti. Una prestazione offensiva – ancora una volta – inaccettabile.

RECORD STAGIONALE – 11 conclusioni verso la porta della Salernitana rappresentano inoltre un record per l’Inter 2022/23. In stagione non avevano mai tirato così tanto nello specchio avversario. L’unico precedente in doppia cifra (10 tiri) risale al 28 gennaio e alla vittoria per 2-1 in casa della Cremonese. Inoltre, al termine di Salernitana-Inter sono 2,9 i gol attesi dai nerazzurri (fonte: FBref.com). E questo è un dato dal duplice significato.

FORTE IMPRECISIONE – Con 11 tiri in porta, l’Inter avrebbe potuto segnare 3 gol, secondo i modelli statistici più avanzati. Quindi il problema dei nerazzurri è doppio. Da un lato, Lukaku e soci non riescono a capitalizzare le numerose occasioni create a partita (3 tiri in porta e 0 gol per il belga ieri). Dall’altro, le occasioni da rete dei nerazzurri non sono nemmeno così pulite in realtà. Ma in questo momento basterebbe riuscire a trasformarne in gol il più possibile, evitando di perdere altri punti per strada.