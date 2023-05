Tonali: «Sappiamo benissimo cosa fare, se segniamo cambia tutto»

Tonali insieme a Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Champions League. Ecco le sue dichiarazioni, QUI prosegue la diretta con il tecnico.

CONFERENZA TONALI − Questa la conferenza stampa di Sandro Tonali alla vigilia di Inter-Milan.

C’è l’esempio del 2003.

Io e i miei compagni dobbiamo avere la forza di lasciare da parte tutto. Dobbiamo concentrarci al 100% per dare tutto, sappiamo che è la nostra occasione per cambiare la partita dell’andata e dare una spinta a tutti quanti.

Che sensazioni ha dato il confronto con i tifosi?

Le sensazioni sono molto positive, da parte nostra e della curva. Abbiamo una curva sempre vicina, che ce lo ha dimostrato anche ieri per questa partita fondamentale. Sappiamo che remiamo tutti dalla stessa parte e siamo tutti uniti.

Un palo con l’Inter e uno con lo Spezia, domani sarà la volta buona?

Speriamo. Domani dobbiamo fare la nostra prestazione e vincere, poi le cose personali arriveranno. Domani dobbiamo fare gol, poi sicuramente la partita cambierà.

Hai detto qualcosa ai compagni?

Per scendere in campo in una partita così importante credo non ci sia bisogno di parlare con nessuno. Chiunque vestirà la maglia del Milan domani, o entrerà nei convocati, sa benissimo l’importanza e cosa bisogna dare per poter essere orgogliosi e dire di aver dato tutto, essendo felici con noi stessi. Non dobbiamo dire a nessuno cosa fare domani, sappiamo benissimo tutto.

Come cambia da domani il giudizio sulla stagione?

Sicuramente cambia, ma all’inizio c’eravamo messi degli obiettivi in testa – non scritti – e tanti non sono andati come volevamo che andassero. Domani scenderemo in campo per cambiare questa stagione, per noi farà la differenza perché all’andata volevamo vincere. Avrà un peso importante questa partita, all’interno di questa stagione.