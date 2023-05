Pioli: «Credo nella rimonta perché siamo il Milan. Su Leao dico…»

Stefano Pioli ha parlato così di Inter-Milan e di ciò che si aspetta dai suoi a SportMediaset proprio alla vigilia dell’Euroderby di Champions League.

CARATTERE − Stefano Pioli, a SportMediaset, ha fatto il punto della situazione in casa rossonera alla vigilia di Inter-Milan (vedi articolo): «Dobbiamo credere nella rimonta perché siamo il Milan. Abbiamo dimostrato di giocare grandi partite. Ho giocatori che possono con le loro giocate individuali fare la differenza. Nel derby di andata non siamo stati noi nel primo tempo, siamo andati in difficoltà. Anche in quella partita così difficile però la squadra ha dimostrato di avere carattere. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo ma sapendo che solo quello non basta. Il match durerà ancora 95’. I tifosi ci hanno caricato e stimolato per la partita di domani sera. Il mio focus è su tutto. Servirà fare tutto al massimo dei livelli. Serviranno atteggiamento e scaltrezza. Sia Rafael Leao, sia Rade Krunic, sia Junior Messias stanno meglio. Se parteciperanno all’allenamento in gruppo ci saranno domani. Leao può strappare, può risolvere i livelli ma deve essere sorretto dal gioco di squadra. Io credo che la squadra possa fare una grande partita».