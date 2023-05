LIVE – Pioli e Tonali in conferenza alla vigilia di Inter-Milan

Pioli e Tonali saranno protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Inter-Milan. L’allenatore e il centrocampista risponderanno alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 14.30. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Domanda per Pioli: è un luogo comune o è una verità che l’Inter è la squadra che mette più in difficoltà il Milan per come gioca?

L’Inter è una squadra forte, se giochiamo ad alto livello ce la giochiamo. Se giochiamo al di sotto di un livello alto chiaramente rischi di perdere la partita perché l’Inter è una squadra forte, ma noi possiamo alzare il nostro livello di gioco.

Domanda per Pioli: ci sono delle ispirazioni che arrivano per questa partita?

Chi gioca a calcio sa che le partite non sono mai finite finché non finiscono e le imprese esistono. Bisogna crederci, noi ci crediamo.

Domanda per Pioli: senza Bennacer come sarà il centrocampo?

Dispiace innanzitutto per l’infortunio, anche perché non è semplice. Gli mandiamo un grande “in bocca al lupo” per l’operazione di domani mattina, giocheremo con altre caratteristiche. Probabilmente non più tre centrocampisti ma un trequartista in più rispetto all’andata, sperando che vada meglio.

Domanda per Pioli: dopo lo Spezia su cosa hai battuto?

Abbiamo parlato solamente della partita di domani, perché dentro ha tanto. Facile o difficile da preparare questi sono appuntamenti che un allenatore e dei giocatori vogliono giocare, sappiamo di essere partiti con handicap ma anche di avere le qualità per ribaltarla.

Domanda per Tonali: hai detto qualcosa ai compagni?

Per scendere in campo in una partita così importante credo non ci sia bisogno di parlare c on nessuno. Chiunque vestirà la maglia del Milan domani, o entrerà nei convocati, sa benissimo l’importanza e cosa bisogna dare per poter essere orgogliosi e dire di aver dato tutto, essendo felici con noi stessi. Non dobbiamo dire a nessuno cosa fare domani, sappiamo benissimo tutto.

Domanda per Pioli: nei derby soffrite spesso i primi 15′.

Dobbiamo fare meglio. Dobbiamo vincere dei duelli, se vogliamo avere l’inerzia della partita dalla parte nostra.

Domanda per Pioli: come ha vissuto la settimana?

Con l’obiettivo di mettere in campo una prestazione di grande livello. Non ci siamo riusciti nel primo tempo, in parte dovremmo ripartire da quello del secondo ma alzando il nostro livello di gioco. Ne abbiamo possibilità, la partita è lunga e vogliamo cominciarla meglio ma bisogna essere preparati, sbagliare il meno possibile e sfruttare i loro errori. Perché anche loro ne fanno.

Domanda per Tonali: un palo con l’Inter e uno con lo Spezia, domani sarà la volta buona?

Speriamo. Domani dobbiamo fare la nostra prestazione e vincere, poi le cose personali arriveranno. Domani dobbiamo fare gol, poi sicuramente la partita cambierà.

Domanda per Pioli: più facile preparare la partita di domani?

Abbiamo un obiettivo: vincere la partita. Solo vincendo ci possiamo ancora qualificare per la finale di Champions League, che nessuno avrebbe mai pronosticato che il Milan potesse arrivare sin qui. E nessuno pensa ancora che possa arrivare in finale. La preparazione sarà la migliore possibile, so che possiamo giocare una grande partita e quanto sono forti i miei giocatori.

Domanda per Tonali: che sensazioni ha dato il confronto con i tifosi?

Le sensazioni sono molto positive, da parte nostra e della curva. Abbiamo una curva sempre vicina, che ce lo ha dimostrato anche ieri per questa partita fondamentale. Sappiamo che remiamo tutti dalla stessa parte e siamo tutti uniti.

Domanda per Pioli: Rafael Leao come sta?

Meglio. Lui, Krunic e Messias possono fare la rifinitura, se tutto andrà per il verso giusto potremmo averli domani.

Domanda per Tonali: c’è l’esempio del 2003.

Io e i miei compagni dobbiamo avere la forza di lasciare da parte tutto. Dobbiamo concentrarci al 100% per dare tutto, sappiamo che è la nostra occasione per cambiare la partita dell’andata e dare una spinta a tutti quanti.

Domanda per Pioli: gli occhi della squadra cosa dicono?

Grande determinazione e grande concentrazione, per provare a fare molto meglio dell’andata e vincere la partita.

14.15 Un quarto d'ora all'inizio della conferenza stampa di Stefano Pioli. Il tecnico presenterà Inter-Milan, partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza e valida per il ritorno delle semifinali di Champions League (andata 2-0). Con lui ci sarà anche Sandro Tonali.