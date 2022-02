Spalletti: «Felicissimo del punto con l’Inter e della partita! Loro quadrati»

Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Inter, sfida della venticinquesima giornata di Serie A terminata sul risultato di 1-1 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

SERENITÀ – Luciano Spalletti parla così ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Inter: «Noi bisogna continuare a mantenere questa leggerezza di squadra, fatta anche di talento. In alcuni momenti l’abbiamo fatta vedere, in altri l’abbiamo abbassata e quindi viene fuori la forza degli altri, che hanno più forza di noi. Dobbiamo essere bravi a portare la partita sulle nostre caratteristiche, dopo il pareggio non ce l’abbiamo fatta e quindi diventa tutto più difficile. L’abbiamo preparata come la prepara qualsiasi 4-2-3-1 contro una squadra a tutta fascia come l’Inter. Per lunghi tratti abbiamo interpretato bene, un paio di occasioni si potevano sfruttare meglio ma la differenza la fa la gestione della palla. Cosa lascia a livello di sensazioni questa partita? Bisogna sempre accettare con serenità quello che dice il campo, poi si traggono degli spunti per migliorare il futuro. Abbiamo fatto una buonissima partita, ci sono capitate anche un paio di palle importanti. Non avendole sfruttate non siamo riusciti a mantenere il palleggio. Poi loro vengono fuori con la loro fisicità e la loro corsa. Osimhen ha delle potenzialità infinite, qualche volta si scollega un po’ dalla squadra perché va ad attaccare 3/4 da solo. Poi questi tagli in bandierina che deve capire quando vanno fatti. Io sono contentissimo e felicissimo di questo punto e di questa partita perché complessivamente abbiamo giocato una grande partita, anche nel secondo tempo pur non facendo tanto abbiamo avuto un paio di palloni buoni. Poi si cresce da queste partite qui. Abbiamo dedicato questi 95 minuti a questa partita e sicuramente facciamo esperienza, siamo contenti di quanto fatto perché loro sono una squadra davvero quadrata. Anche stasera i calciatori sono dentro lo spogliatoio però probabilmente non abbiamo tirato fuori tutto quello che era possibile. Per il momento c’è questa incertezza qui di quello che deve essere poi l’atteggiamento da avere».