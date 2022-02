Farris: «Inter criticata per non chiuderla, oggi controllata. Spento lo stadio»

Farris ha sostituito Inzaghi anche nelle interviste, dopo averlo fatto in panchina per la squalifica del tecnico in Napoli-Inter. Queste le sue dichiarazioni con Inter TV.

IL COMMENTO DEL VICE – Massimiliano Farris parla al termine di Napoli-Inter: «Innanzitutto dobbiamo dire che il Napoli è una grandissima squadra e l’ha dimostrato. Ha avuto un grande avvio, il nostro merito è stato aver spento lo stadio che si era acceso. Nel secondo tempo siamo riusciti a dominare il palleggio, alla fine si può dire che di occasioni ne abbiamo avute di più noi. La squadra ha mostrato grande carattere e consapevolezza, non era facile rimettere a posto la partita. L’esperienza? La squadra è stata criticata per non chiudere le partite, come c’è successo nel derby, invece oggi ha avuto la voglia di controllarla ma non disdegnando attaccare per cercare di trovare l’episodio vincente. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo avuto qualche giorno in meno rispetto al Napoli per preparare la gara. Ci aspettavamo tanto dalla partita con la Roma, per riprendere il nostro cammino, ma questo inevitabilmente c’è costato energie. Il Liverpool? Siamo l’Inter, dobbiamo viverci questa grande emozione che ci siamo conquistati dopo tanti anni. Possiamo dire che il sorteggio non è stato fortunatissimo, ma abbiamo i numeri per farla bene e metterli in difficoltà».