Farris: «Inter, dato un segnale! Non discutiamo il rigore, vista convinzione»

Conferenza per Farris al termine di Napoli-Inter. L’allenatore in seconda ha commentato dalla sala stampa del Maradona il pareggio per 1-1 nella venticinquesima giornata di Serie A.

CONFERENZA FARRIS – Questa la conferenza stampa di Massimiliano Farris nel post partita di Napoli-Inter.

Quanto siete soddisfatti del risultato?

Molto soddisfatti. La partita si era messa male da subito e poteva essere un danno. Il rigore non lo discutiamo, è un episodio da VAR, si è acceso il Napoli e lo stadio. Siamo stati bravi a tenere, nel secondo tempo abbiamo dimostrato carattere e consapevolezza nel riprenderla e a tratti dominare il gioco contro una squadra forte. Il Napoli è stato costretto ad abbassarsi, non sono presuntuoso ma abbiamo un pizzico di rammarico perché potevamo trovare l’episodio per vincerla. Questa è una squadra criticata per non gestire, invece ha dimostrato maturità.

Domani il Milan può superare l’Inter, che però come scontri diretti ha solo la Juventus. Può essere questo il pomeriggio che dà un segnale ancora più determinato al campionato?

Io credo che il segnale sia come ha tenuto il campo la squadra, come da una situazione di difficoltà siamo riusciti a venirne fuori. Per il campionato non eravamo preoccupati a -7 e non lo saremo se il Milan domani dovesse andare davanti. Abbiamo ancora Coppa Italia e Champions League, in campionato c’è il rischio inciampo. Non dobbiamo pensare di avere solo la Juventus, ma dobbiamo affrontare tutte le partite alla stessa maniera.

Sono giocatori come Dzeko che mancano la differenza fra l’Inter e le altre?

Dzeko è un giocatore arrivato in estate, voluto fortemente per rimpiazzare Lukaku e che ha cambiato il nostro modo di giocare. Oltre a essere un regista offensivo sa far gol e oggi l’ha dimostrato, però voglio spendere due parole per Lautaro Martinez: ha sofferto e corso, quando la prestazione passa dagli attaccanti tutta la squadra migliora. Abbiamo dimostrato di essere una grande.

Cosa pensa Farris del Napoli?

Ha trovato il vantaggio e avuto un buon palleggio che a volte ci ha mandato fuori giri. Mi aspettavo questo, poi considerato che noi avevamo avuto un infrasettimanale e il derby rafforza la nostra convinzione, perché il Napoli è calato e noi sembrava ne avessimo di più.