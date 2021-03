Skriniar: Â«Un anno fa queste partite l’Inter non le vinceva! Vedo crescitaÂ»

Skriniar: «Un anno fa queste partite l’Inter non le vinceva! Vedo crescita»

Skriniar – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Skriniar ha iniziato la serie di interviste a Inter TV dopo l’1-2 al Parma di questa sera. Ecco le sue parole a seguito del posticipo del turno infrasettimanale di Serie A, vinto al Tardini.



PROVA DI CLASSE – Milan Skriniar parla a Inter TV dopo Parma-Inter 1-2: «Percorso di crescita? Sicuramente sì. Forse non è stata una prestazione brillante, ma stasera erano importanti i tre punti. Siamo contenti di aver vinto questa partita, come ha detto il mister il Parma ci ha sempre creato problemi. Siamo contenti che abbiamo portato a casa questi tre punti. Sapevamo che loro giocavano palle lunghe, tanti duelli e tanti cross. Dovevamo stare attenti, purtroppo abbiamo preso gol ma siamo contenti per i tre punti. Forse l’anno scorso o gli anni precedenti queste partite non riuscivamo a portarle a casa. Anche qui si vede la crescita della squadra: l’abbiamo chiusa col secondo gol, poi purtroppo l’abbiamo subito. C’erano delle occasioni per segnare il terzo o quarto, però è andata bene così. Adesso prepariamo subito la partita di lunedì. L’Atalanta? Una gara molto difficile, che ci aspetta lunedì. Giusto recuperare un po’ e da domani preparare la partita, che si può dire sia uno scontro diretto».