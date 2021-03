Sanchez: «Grazie Conte per avermi dato l’opportunità! Inter cambiata»

Condividi questo articolo

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Sanchez è stato l’assoluto protagonista di Parma-Inter, con la doppietta in otto minuti che ha steso i gialloblù. L’attaccante cileno ha parlato a Inter TV dopo il posticipo della venticinquesima giornata di Serie A, vinto 1-2.

DECISIVO – Alexis Sanchez commenta Parma-Inter 1-2 e la sua doppietta: «Questa partita era importante, lo dicevo ai compagni prima che non dovevamo mollare. Era una partita importante e difficile oggi, siamo nella strada giusta e non dobbiamo mollare ma continuare così. Crescita? Sì. Quando abbiamo giocato la finale col Siviglia abbiamo cambiato la testa, per migliorare. Anche il mister sta ogni giorno a migliorare, la partita di oggi ci ha fatto crescere di testa e in tutti i sensi. Mi vede ogni giorno, se sono in forma lo ringrazio per avermi dato l’opportunità oggi. Do il mio aiuto alla squadra per fare qualcosa di importante. Di Ivan Zamorano al Parma l’ultima doppietta di un cileno con l’Inter? Quasi uguali (ride, ndr). Ora non mollare, non so quante partite manchino ma noi dobbiamo continuare così».