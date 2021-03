D’Aversa: Â«Abbiamo giocato alla pari con l’Inter! Rammarico sui golÂ»

D’Aversa: «Abbiamo giocato alla pari con l’Inter! Rammarico sui gol»

Roberto D’Aversa – Parma (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

D’Aversa ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Parma-Inter, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 1-2. Di seguito le dichiarazioni del tecnico gialloblù

ALLA PARI – Roberto D’Aversa parla così ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Parma-Inter: «Abbiamo finito la partita nella loro metà campo, quindi il Parma non ha sfigurato contro la prima in classifica. Il rammarico è che nel primo gol l’Inter ha sfruttato un errore nostro e nel secondo un errore di valutazione. Aver giocato alla pari deve farci credere nei nostri mezzi. Continuando a giocare così si potrebbe fare risultato pieno. La gara di stasera ci deve fare affrontare il resto del campionato cercando di raggiungere la salvezza: abbiamo l’obbligo di lottare su ogni singola partita. Io credo che per quanto riguarda le prestazioni abbiamo sempre finito in crescendo, è chiaro che se si vanno ad analizzare i gol c’è da ragionare su dei miglioramenti che vanno fatti. Nella prima circostanza c’è stato un retropassaggio involontario, ma nel secondo dovevamo essere più bravi perché conosciamo le caratteristiche del nostro avversario. Lasciare campo aperto all’Inter è devastante. Sullo 0-0 la prima occasione clamorosa ce l’abbiamo avuta noi, il primo gol è entrato per poco: tante situazioni a favore non le abbiamo sfruttate. Le grandi squadre devono farci riflettere perché se Lukaku, Sanchez e Lautaro fanno le cose in maniera cattiva e fanno gol mentre noi no, c’è un motivo. E’ un rammarico perché dopo una prestazione del genere, dove hai giocato alla pari con la prima in classifica, torni a casa con 0 punti. L’aspetto mentale ci farà giocare contro la Fiorentina con più convinzione, però commettiamo troppi errori che stanno condizionando la posizione in classifica».