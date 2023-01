Oddo: «A Riyad ho visto un Inter più convinta. Milan, niente drammi»

Massimo Oddo, in occasione di Lazio-Milan, ha rilasciato un’intervista a TuttoSport, parlando del Milan visto in Supercoppa

NIENTE DRAMMI – Ecco le parole di Massimo Oddo relative alla Supercoppa Italiana e al momento del Milan: «A Riyad ho visto un’Inter più convinta in campo, più squadra, con più voglia di vincere. Milan? Io non drammatizzerei tutto quanto. È normale che ci sia un momento di flessione. C’è stato un Mondiale dove Theo e Giroud sono arrivati fino in fondo. Questo momento non esaltante coincide con due-tre risultati negativi, con un trofeo che il Milan non è riuscito ad alzare è tutto un po’ più amplificato. Io credo che il Milan abbia le possibilità di proseguire il suo cammino che è stato straordinario, oltre le più rosee aspettative».

Fonte: TuttoSport – Luca Uccello